

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.11.2025 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Svetozar Gospodinov Nachname(n): Iliev

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Financial Officer (CFO)

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 56,2000 EUR 112.400,0000 EUR 56,4000 EUR 82.964,4000 EUR 56,0000 EUR 112.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 56,1807 EUR 307.364,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





