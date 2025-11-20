Frankfurt - Der Bitcoin ist am Donnerstag wieder unter Druck geraten. Die wichtigste Kryptowährung fiel auf der Plattform Bitstamp unter 89.000 US-Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit Ende April. Zuletzt kostete ein Bitcoin knapp 88.400 Dollar. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten lieferten den Anlegern nicht die erhoffte Klarheit. Der erste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nach dem Ende der Teilschliessung von Behörden zeigte ...

