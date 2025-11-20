"Ergebnis übertrifft alle Erwartungen" - Deutliche Überzeichnung
Aus anvisierten 50 Mio. Euro werden 90 Mio. Euro - der FC Schalke 04 hat die Platzierung seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) mit großem Erfolg abgeschlossen. Das endgültige Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro, davon 75 Mio. Euro aus dem öffentlichen Angebot und 15 Mio. Euro aus institutionellen Privatplatzierungen, wurde deutlich überzeichnet. Angesichts der starken Nachfrage hatte der Verein das ursprünglich auf 50 Mio. Euro begrenzte öffentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH