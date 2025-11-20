Aus anvisierten 50 Mio. Euro werden 90 Mio. Euro - der FC Schalke 04 hat die Platzierung seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) mit großem Erfolg abgeschlossen. Das endgültige Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro, davon 75 Mio. Euro aus dem öffentlichen Angebot und 15 Mio. Euro aus institutionellen Privatplatzierungen, wurde deutlich überzeichnet. Angesichts der starken Nachfrage hatte der Verein das ursprünglich auf 50 Mio. Euro begrenzte öffentliche ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.