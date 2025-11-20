Der DAX hat seine jüngste Talfahrt vorerst gestoppt. Der Index ging am Donnerstag mit einem Plus von 0,50 Prozent auf 23.278,85 aus dem Handel. Während am Vormittag noch Euphorie aufgrund der starken Quartalszahlen von Nvidia herrscht, vergrößerten die US-Arbeitsmarktdaten aus dem September am Nachmittag die Zinssorgen.Ein schwächer ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für September hat am Donnerstag die jüngste KI-Euphorie am deutschen Aktienmarkt spürbar gebremst. "Nvidia bringt dem Markt zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
