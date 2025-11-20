Siemens Energy plant den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 6 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2028. Parallel dazu erreichte die Aktie ein neues Rekordniveau, was dem Markt ein starkes Signal sendet.Kapitalmarkttag sorgt für Kurssprung Der Energietechnikkonzern aus München gab auf seinem Kapitalmarkttag bekannt, bis Ende September 2028 Aktien im Gesamtwert von bis zu 6 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen. Grundlage für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.