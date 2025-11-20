Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nur einen Teil ihrer Erholungsgewinne ins Ziel gerettet. Zum Handelsende behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,50 Prozent auf 5.569,92 Punkte. Der schweizerische SMI gewann letztlich noch 0,10 Prozent auf 12.543,06 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 9.527,65 Punkte zulegte. Im Einklang mit den US-Börsen liess auch diesseits des Atlantiks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
