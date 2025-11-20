© Foto: DALL*E

Die spannendste Stelle des Earnings-Calls war nicht die Prognose, sondern CEO Jensen Huangs Sicht auf die Branche. Und die fällt komplett anders aus als die Stimmung an der Wall Street.Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen zwar erneut beeindruckt, doch der eigentliche Aufmerksamkeitspunkt lag auf der klaren Botschaft von CEO Jensen Huang zur Debatte um eine mögliche KI-Blase. In den Wochen vor dem Ergebnis hatten Investoren öffentlich darüber diskutiert, ob die massiven Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur noch zu rechtfertigen seien. Huang wies diese Spekulationen deutlich zurück. "Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen", sagte er. Und weiter: "Aus unserer Sicht sehen …