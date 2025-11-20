Die NetEase-Aktie ist am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel kräftig unter Druck gekommen. Zeitweise verlor sie um bis zu 5,7 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Doch bereits wenige Minuten nach Start des offiziellen Handels ging es plötzlich deutlich nach oben.NetEase erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von umgerechnet 4,0 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter den Analystenerwartungen von 4,1 Milliarden Dollar. Das Gaming-Geschäft, die ...

