Brandwatch stärkt KI-Führerschaft mit tieferen Einblicken und erweiterter Datenabdeckung



20.11.2025

Innovative neue Funktionen ermöglichen Marketingteams, Erkenntnisse in Taten umzusetzen - schneller und mit größerer Sicherheit. CHICAGO, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ein Unternehmen von Cision und weltweit führend im Bereich Verbraucheranalyse, kündigte heute erweiterte Datensätze sowie eine neue Welle KI-gestützter Innovationen an, die neu definieren, wie Marketingteams und Kommunikationsfachkräfte Erkenntnisse entdecken, interpretieren und darauf reagieren. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Iris AI -die in die Brandwatch-Suite eingebettete Analyseebene, entwickelt, um Marken dabei zu unterstützen, zu erkennen, zu verstehen und auf das zu reagieren, was wirklich relevant ist. Gestützt auf branchenführende KI-Technologie sowie von Brandwatch entwickelte Modelle verwandelt Iris Milliarden von Datenpunkten in klare, handlungsrelevante Erkenntnisse - legt das "Warum" hinter Trends offen und stärkt die menschliche Expertise, wobei Transparenz und Kontrolle im Mittelpunkt stehen. Diese aktuellen Erweiterungen machen die Datenerkundung dialogorientierter, kontextbewusster und intuitiver. Zugleich steigern sie Automatisierung, Workflow-Effizienz sowie die Abdeckung der heute wichtigsten digitalen und sozialen Kanäle. Basierend auf einer der umfassendsten Datengrundlagen der Branche Die KI-Technologie von Brandwatch stützt sich auf einen der größten und vertrauenswürdigsten Datensätze des Markts - mit Echtzeit- wie auch historischen Quellen aus sozialen Netzwerken sowie klassischen Medien, verfeinert durch Modelle, die in realen Marketing- und Kommunikationskontexten trainiert wurden. Was ist neu: Intelligentere Arbeitsabläufe, tiefere Einblicke und eine breitere Abdeckung: Ask Iris: Schneller KI-Chat-Assistent: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie sofort datengestützte Antworten von Brandwatch. Das System durchsucht und analysiert Daten, ohne dass eine Abfrage oder ein Dashboard erforderlich sind, generiert automatisch Diagramme sowie Zusammenfassungen und ermöglicht, die Konversation kontinuierlich zu verfeinern oder Erkenntnisse zu vertiefen.

AI Query Writer : Erstellen Sie komplette boolesche Suchanfragen mit vorgeschlagenen Hashtags, Schlüsselwörtern und Subreddits von Grund auf.

AI Dashboards: Wandeln Sie Daten in Klarheit um, indem Sie Erkenntnisse in Sekundenschnelle zusammenfassen und die Geschichte hinter den Zahlen über narrative Zusammenfassungen verdeutlichen, die das Wesentliche herausstellen.

Erweiterte Daten- und Inhaltsabdeckung: Enthält jetzt auch Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Suchdaten in Trajaan und mehr als 70 000 aktuelle Podcasts mit Transkriptanalyse.

Enthält jetzt auch Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Suchdaten in Trajaan und mehr als 70 000 aktuelle Podcasts mit Transkriptanalyse. Optimierungen im Social-Media-Management: KI-gestützte Influencer-Zusammenfassungen, Iris-KI-Inhaltsübersetzungen und KI-gestützte Branchenbenchmarks. Im Jahr 2026 wird Brandwatch Iris AI weiterentwickeln und die Fähigkeiten durch neue Innovationen ausbauen - von erweiterten APAC-Datenquellen und Bring-Your-Own-Data-Integrationen bis hin zu noch intelligenterer Video- und Bildanalyse sowie einer neuen mobilen App-Erfahrung. "Iris AI wird zu einem echten digitalen Partner für Marketingteams - einem, der erklärt, leitet und beschleunigt, wie Teams arbeiten", sagte Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. "Durch die Verbindung fortschrittlicher KI-Tools mit der Daten- und Analysekompetenz von Brandwatch ermöglichen wir unseren Kunden, schneller zu handeln, weiter zu sehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen." Weitere Informationen finden Sie auf Brandwatch.com . Informationen Brandwatch ist die führende Suite für Social-Media-Management und Verbraucheranalytik. Sie versetzt Marken in die Lage, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden - und zwar von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind. Die Hälfte der Forbes 100 vertraut auf Brandwatch. Das Unternehmen unterstützt die weltweit innovativsten Marken mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse und Tools dabei, Chancen zu nutzen, Interaktionen zu stärken und Wachstum zu beschleunigen. Unsere umfassende Suite deckt die Bereiche Consumer Intelligence, Influencer Marketing und Social Media Management ab und ermöglicht Marken und Agenturen, datengesteuerte Strategien in großem Umfang umzusetzen. Brandwatch ist Teil der Cision Markenfamilie, neben CisionOne und PR Newswire. Kontakt für Medienanfragen: Cision Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail an: CisionPR@cision.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/5632819/Cision_Brandwatch_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brandwatch-starkt-ki-fuhrerschaft-mit-tieferen-einblicken-und-erweiterter-datenabdeckung-302622281.html



