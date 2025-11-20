Die kurzzeitige Erleichterung über die starken Zahlen des KI-Chip-Giganten Nvidia ist an der Wall Street am Donnerstag schnell verflogen. Obwohl die großen Indizes mit satten Gewinnen in den Handel gestartet waren, schlossen sie allesamt im Minus. Der Dow Jones rutschte am Ende um 0,84 Prozent auf 45.752 Punkte ab, der S&P 500 verlor 1,56 Prozent auf 6.358 Punkte und der Nasdaq 100 gab mit einem Minus von 2,38 Prozent besonders kräftig nach.Auch die Nvidia-Aktie selbst konnte ihre anfänglichen Gewinne ...

