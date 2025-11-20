DJ NACHBÖRSE/XDAX -1,5% auf 22.923 Pkt - CTS Eventim gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel legen CTS Eventim zu. Der Konzern ist im dritten Quartal 2025 profitabel gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt. Nach Angaben des Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter legte der Konzernumsatz um 3,5 Prozent und das bereinigte EBITDA kletterte überproportional um 13,8 Prozent. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 16,1 Prozent von 14,6 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf Tradegate klettert der Aktienkurs um 3,2 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 22.923 23.279 -1,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

