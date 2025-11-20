Anzeige
Donnerstag, 20.11.2025
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
WKN: 547030 | ISIN: DE0005470306 | Ticker-Symbol: EVD
Xetra
20.11.25 | 17:35
75,75 Euro
-5,02 % -4,00
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
STOXX Europe 600
Dow Jones News
20.11.2025 23:15 Uhr
279 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX -1,5% auf 22.923 Pkt - CTS Eventim gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX -1,5% auf 22.923 Pkt - CTS Eventim gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel legen CTS Eventim zu. Der Konzern ist im dritten Quartal 2025 profitabel gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt. Nach Angaben des Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter legte der Konzernumsatz um 3,5 Prozent und das bereinigte EBITDA kletterte überproportional um 13,8 Prozent. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 16,1 Prozent von 14,6 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf Tradegate klettert der Aktienkurs um 3,2 Prozent. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
22.923    23.279   -1,5% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 16:42 ET (21:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
