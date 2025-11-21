Ein auf der COP30 unterzeichnetes neues Abkommen sieht eine Zusammenarbeit der Organisationen vor, um Künstliche-Intelligenz-Tools für die Überwachung der Biodiversität und digitale Plattformen zur Förderung des öffentlichen Engagements im Naturschutz zu nutzen.

Der weltweit größte Zellstoffproduzent, Suzano, gibt heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU) mit dem multinationalen Technologieunternehmen Tencent und der brasilianischen Non-Profit-Organisation Ecofuturo Institute bekannt, um neue digitale Ansätze zu entwickeln, die das öffentliche Engagement für den Naturschutz fördern.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Suzanos Expertise in nachhaltiger Forstwirtschaft, Ecofuturos Expertise in der Umweltbildung sowie die hochmoderne digitale Technologie von Tencent genutzt, um gemeinsame Initiativen in Brasilien und China zu starten. Dazu gehören die ökologische Bewusstseinsbildung, die Beschleunigung von Biodiversitätslösungen sowie die Nutzung digitaler Plattformen, um das öffentliche Engagement für den Naturschutz zu fördern.

Die Partnerschaft führt zu einem Pilotprojekt, bei dem fortschrittliche von Tencents "Sustainable Social Value"-Organisation entwickelte KI-Tools zur Artenerkennung eingesetzt werden, um einheimische Arten im Parque das Neblinas sowie in weiteren vom Ecofuturo Institute verwalteten Naturschutzgebieten zu identifizieren und zu überwachen. Zu den weiteren Initiativen zählen die Entwicklung immersiver Naturbildungsprogramme und interaktiver digitaler Plattformen, die innovative Ansätze zur Förderung der Naturbildung nutzen.

Malu Paiva, Global Executive Vice President of Sustainability, Communications and Brand bei Suzano, sagte:

"Der Verlust von Natur ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht. Um diese zu bewältigen, ist Zusammenarbeit nötig. Diese Partnerschaft vereint die einzigartigen, aber komplementären Stärken von Suzano, Tencent und Ecofuturo. Gemeinsam wollen wir die Öffentlichkeit zu einem sinnvollen Engagement für den Naturschutz inspirieren und langfristige Wirkung in großem Umfang erzielen. Dieser Ansatz birgt auch das Potenzial für eine Übertragung auf die 11.000 Quadratkilometer an Schutzgebieten, die Suzano in den brasilianischen Biomen Amazonas, Atlantischer Regenwald und Cerrado bewahrt."

Xu Hao, Vice President von Tencent Sustainable Social Value, äußerte sich wie folgt:

"Technologie hat das Potenzial, unsere Beziehung zur natürlichen Welt neu zu definieren. Wir sehen der Zusammenarbeit mit Suzano und Ecofuturo erwartungsvoll entgegen, um die globale Kooperation zwischen Brasilien und China im Bereich Naturschutz und Umweltbildung voranzutreiben. Durch die Kombination unserer digitalen Expertise mit ihrer praktischen Erfahrung werden wir gemeinsam modernste Biodiversitätsinnovationen in praktische, datengestützte Tools für den Naturschutz und ansprechende öffentliche Plattformen übersetzen, die zum Schutz unseres Planeten beitragen."

Valeria Blos, Direktor von Ecofuturo, kommentierte:

"Seit Jahrzehnten bemüht sich Ecofuturo, Menschen durch Bildung mit der Natur zu verbinden. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt nach vorne, der es uns ermöglicht, Technologie zu nutzen, um zukünftige Generationen zu inspirieren und den Schutz der Artenvielfalt in unseren Naturschutzgebieten zu verbessern."

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Zellstofflieferant, ein bedeutender Papier- und Verpackungshersteller in Nord- und Südamerika und einer der größten Arbeitgeber Brasiliens.

Angetrieben von einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation produziert Suzano verantwortungsvoll angebaute Rohstoffe, die in mehr als 100 Länder weltweit exportiert werden und den globalen Bedarf an biobasierten Lösungen decken. Diese werden zur Herstellung von Alltagsprodukten verwendet, die mehr als zwei Milliarden Menschen erreichen, darunter Toilettenpapier und Tissue, Verpackungen, Druck- und Schreibpapier, Körperpflegeprodukte und Textilien.

Suzano wurde vor über 100 Jahren in Brasilien gegründet und ist heute in Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Die Aktien des Unternehmens sind an der B3 in São Paulo (SUZB3) und an der New York Stock Exchange (SUZ) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: suzano.com.br/en

Über Tencent

Tencent entwickelt innovative Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt verbinden und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die Mission des 1998 gegründeten Unternehmens ist "Wert für die Nutzer" zu schaffen und "Technologie für das Gute" einzusetzen. Tencent ist ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations-, Unterhaltungs- und Unternehmensdienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt einige der weltweit beliebtesten Videospiele sowie andere hochwertige digitale Inhalte und bietet reichhaltige und immersive interaktive Unterhaltungserlebnisse. Tencent ist ein globales Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen, das seit 2004 an der Hongkonger Börse notiert.

Über Ecofuturo Institute

Das Ecofuturo Institute ist eine gemeinnützige Organisation, die 1999 von Suzano gegründet wurde, um die Beziehung der Menschen zur Natur durch Umweltschutz und Wissensaustausch zu transformieren. Die Arbeit des Instituts konzentriert sich auf die Generierung und Verbreitung von Wissen, das auf der Verwaltung natürlicher Gebiete basiert, darunter der Parque das Neblinas, ein 7.000 Hektar großes Areal, das früher für die kommerzielle Bewirtschaftung genutzt wurde. Der Parque das Neblinas liegt zwei Autostunden von São Paulo entfernt und wurde vom UNESCO-Programm "Der Mensch und die Biosphäre" als Biosphärenreservat des Atlantischen Regenwald-Bioms in Brasilien anerkannt. Heute beherbergt er mehr als 1.300 identifizierte Tier- und Pflanzenarten, von denen 41 vom Aussterben bedroht sind und vier zuvor der Wissenschaft unbekannt waren.

