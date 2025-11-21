Analysten empfehlen die Almonty-Aktie zum Kauf und sehen über 50 % Kurspotenzial. Die Analysten unterstellen einen langfristigen Wolframpreis von 450 USD je MTU. Derzeit liegt der Spotpreis bei über 700 USD. Bis 2028 könnte die Wolfram-Produktion auf nahezu 800.000 MTUs steigen und die Kasse bei Almonty kräftig klingeln. Auch beim Großaktionär von Steyr Motors klingelt die Kasse. Er hat seine komplette Beteiligung verkauft und Steyr-Aktionäre überrascht. Die Aktie crashte gestern. Dagegen scheint sich die Rheinmetall-Aktie zu fangen. Das Unternehmen ist auch bei der neuen Version des Leopard 2 Panzers dabei und Analysten erhöhen ihr Kursziel.

