von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Wiedmer, Sie haben vor zwei Wochen das Projekt für die Entwicklung eines vollelektrischen Schulungsflugzeugs vorgestellt. Was war der Impuls, dieses Projekt in Angriff zu nehmen? Simon Wiedmer: Ich habe zusammen mit meinem Vater ein Kit-Flugzeug (RV8, HB-YKG) gebaut, welches wir nun seit über 10 Jahren betreiben. Dabei lernte ich, wie viel aufwändige Handarbeit in Bau und Wartung eines Flugzeugs steckt. Und es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab