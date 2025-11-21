von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Wiedmer, Sie haben vor zwei Wochen das Projekt für die Entwicklung eines vollelektrischen Schulungsflugzeugs vorgestellt. Was war der Impuls, dieses Projekt in Angriff zu nehmen? Simon Wiedmer: Ich habe zusammen mit meinem Vater ein Kit-Flugzeug (RV8, HB-YKG) gebaut, welches wir nun seit über 10 Jahren betreiben. Dabei lernte ich, wie viel aufwändige Handarbeit in Bau und Wartung eines Flugzeugs steckt. Und es ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.