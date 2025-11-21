Deutschland vor Nachfrageschub für medizinisches Cannabis? Neue Perspektiven für Bioxyne, Tilray und Aurora

Anzeige / Werbung

Deutschland baut seine Importkapazitäten für medizinisches Cannabis massiv aus - ein Schritt, der die Dynamik des europäischen Cannabismarktes nachhaltig verändern könnte. Während Australien seine Exportmengen zurückfährt, positioniert sich Europa als wachsender Absatzmarkt. Davon könnte auch Bioxyne Limited (WKN A1JWM6, ISIN AU000000BXN6) profitieren. Das australische Unternehmen entwickelt und vertreibt Produkte im Bereich Gesundheit und Wellness und verstärkt sein Engagement im Markt für pflanzliche und funktionelle Inhaltsstoffe kontinuierlich.

Deutschlands Importoffensive als Signal für den Markt

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat die jährliche Importobergrenze für medizinisches Cannabis jüngst deutlich angehoben - von rund 122 Tonnen auf 192 Tonnen. Damit reagiert Deutschland auf den steigenden Bedarf in Kliniken und Apotheken. Die Anpassung erfolgt in einer Phase, in der die rechtlichen Rahmenbedingungen für Cannabis in Europa zunehmend harmonisiert werden. Der deutsche Markt gilt bereits heute als der größte in der EU und zieht Anbieter aus aller Welt an.

Parallel dazu zeigt sich ein gegenteiliger Trend in Australien: Die dortigen Behörden haben die Import- und Exportvolumina reduziert, um Überkapazitäten zu vermeiden. Diese Entwicklung könnte sich für exportorientierte Unternehmen wie Bioxyne Limited als Chance erweisen. Durch die Verlagerung der Nachfrage nach Europa entstehen neue Absatzmöglichkeiten, insbesondere in Ländern mit fortschrittlicher Regulierung wie Deutschland oder Portugal.

Tilray, Aurora, Bioxyne: Internationale Anbieter in den Startlöchern

Von der steigenden Importquote profitieren vor allem jene Unternehmen, die bereits eine starke Marktpräsenz in Europa aufgebaut haben. Dazu zählt Tilray Brands Inc. (WKN A2PT0G, ISIN CA88670G1031), das in Deutschland über eine eigene Produktionsstätte verfügt und damit zu den größten Lieferanten medizinischen Cannabis zählt. Auch Aurora Cannabis Inc. (WKN A12GSW, ISIN CA05156X8843) hat seine Lieferketten nach Europa ausgebaut und positioniert sich als wichtiger Partner im medizinischen Segment.

Für neue Marktteilnehmer entsteht damit ein differenziertes Umfeld: Einerseits wächst der Bedarf, andererseits steigt der Wettbewerb.

Bioxyne nutzt diese Marktöffnung bereits aktiv. Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences hat das Unternehmen im Jahr 2025 einen Liefer- und Herstellvertrag mit deutschen Partnern abgeschlossen, der ein Gesamtvolumen von rund 1.600 Kilogramm medizinischem Cannabis vorsieht. Der Auftragswert liegt bei etwa 3,2 Millionen Euro (rund 5,6 Millionen AUD).

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Enthaltene Werte: US98741T1043,AU000000BXN6,CA05156X8843