Bioxyne vs. BioNTech: Australisches MDMA-Biotech hebt Prognose nach starkem Halbjahr an

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Während BioNTech nach dem Ende des Pandemiebooms vor einem strategischen Übergang steht, meldet das australische Pharmaunternehmen Bioxyne kräftiges Wachstum und eine deutlich angehobene EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

BioNTech im Übergang nach dem Pandemieboom

BioNTech SE (WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026) zählt zu den bekanntesten Biotech-Unternehmen Europas. Der gemeinsam mit Pfizer entwickelte COVID-19-Impfstoff machte das Mainzer Unternehmen zu einem globalen Player im Pharmasektor und bescherte dem Konzern in den vergangenen Jahren Milliardenumsätze.

Doch mit dem deutlichen Rückgang der Impfstoffnachfrage steht BioNTech inzwischen vor einer neuen Phase. Das Unternehmen investiert massiv in seine Forschungsplattformen, insbesondere in mRNA-basierte Krebsimmuntherapien. Diese Programme gelten als zentrale strategische Säule für die kommenden Jahre, befinden sich jedoch größtenteils noch in klinischen Entwicklungsphasen.

Entsprechend sensibel reagiert der Kapitalmarkt auf Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Jüngste Nachrichten rund um strukturelle Anpassungen im Konzern und eine stärkere Fokussierung auf langfristige Forschungsprogramme sorgten zuletzt für Druck auf die Aktie. Für Investoren steht damit die Frage im Raum, wie schnell BioNTech seine wissenschaftliche Pipeline in neue kommerzielle Produkte überführen kann.

Während sich große Biotechunternehmen wie BioNTech in einer Phase der strategischen Neuausrichtung befinden, rücken gleichzeitig kleinere Pharmafirmen stärker in den Fokus, wenn sie operative Fortschritte und steigende Profitabilität vorweisen können.

Bioxyne hebt EBITDA-Prognose nach starkem Halbjahr deutlich an

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6 | ISIN: AU000000BXN6). Das australische Pharmaunternehmen hat nach einem stärker als erwarteten ersten Halbjahr seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich angehoben.

Im ersten Halbjahr FY26 erzielte Bioxyne einen Umsatz von 31,3 Mio. AUD, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres 12,6 Mio. AUD erreicht wurden. Auch beim operativen Ergebnis zeigte sich eine deutliche Verbesserung. Das bereinigte EBITDA stieg auf 8,3 Mio. AUD, verglichen mit 3,7 Mio. AUD im ersten Halbjahr FY25.

Vor diesem Hintergrund hebt das Unternehmen nun seine Jahresprognose für das bereinigte EBITDA an. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Bioxyne nun 16,5 Mio. bis 19,0 Mio. AUD, nachdem die bisherige Guidance bei 11,5 Mio. bis 13,5 Mio. AUD gelegen hatte. Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 65 Mio. bis 75 Mio. AUD.

CEO Sam Watson ordnete die Entwicklung in der Unternehmensmitteilung ein: "Dieses Gewinn-Upgrade spiegelt die Arbeit wider, die geleistet wurde, um die Margen zu verbessern und das Geschäft effizient zu skalieren. Da sich der Umsatz im Einklang mit unseren Erwartungen entwickelt und die Profitabilität deutlich über dem liegt, was wir erwartet hatten, sind wir gut positioniert, ein starkes Gesamtjahresergebnis zu liefern."

Die Zahlen zeigen, dass Bioxyne sowohl beim Umsatz als auch bei der operativen Profitabilität deutliche Fortschritte erzielt hat. Besonders die Margenentwicklung spielte dabei eine wichtige Rolle.

Breathe Life Sciences treibt internationale Expansion voran

Ein zentrales Element der operativen Struktur von Bioxyne ist die hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS). Das Unternehmen ist ein GMP-lizenzierter Hersteller, Großhändler sowie Importeur und Exporteur kontrollierter Substanzen der Klassen S3, S4, S8 und S9.

Zu den hergestellten und vertriebenen Produkten zählen unter anderem medizinisches Cannabis sowie die Wirkstoffe Psilocybin und MDMA für therapeutische Anwendungen. Breathe Life Sciences wurde 2018 gegründet und hat sich seitdem zu einem multinationalen Anbieter im Bereich alternativer Therapeutika und klinischer Prüfpräparate entwickelt.

Der Hauptsitz befindet sich in Sydney. Weitere Produktions-, Lager- und Distributionsstandorte betreibt das Unternehmen unter anderem in Queensland in Australien, in Nagoya in Japan, in Schottland sowie in Prag. Das Geschäftsmodell kombiniert die Herstellung von Fertigarzneimitteln mit Vertrieb und internationaler Distribution.

Darüber hinaus hält die Gruppe Markenrechte, darunter die Marke Dr Watson, die unter anderem im Vereinigten Königreich, Japan, Australien und Neuseeland genutzt wird. Neben der eigenen Produktvermarktung umfasst das Geschäft auch Auftragsherstellung, Forschung und Entwicklung neuer therapeutischer Anwendungen sowie den internationalen Handel mit pharmazeutischen Wirkstoffen.

Die jüngste Prognoseanhebung zeigt, dass Bioxyne seine operative Skalierung weiter vorantreibt. Während sich große Biotechkonzerne wie BioNTech in einer Phase der strategischen Transformation befinden, rücken damit zunehmend auch kleinere Pharmaunternehmen mit wachsender internationaler Präsenz und steigender Profitabilität in den Fokus des Marktes.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20554725-bioxyne-hebt-ebitda-prognose-starkem-halbjahr-deutlich

https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/paukenschlag-bei-biontech-sahin-und-tuereci-gehen-aktie-rauscht-nach-unten-20396885.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

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Enthaltene Werte: US09075V1026,AU000000BXN6