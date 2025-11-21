Ein massiver Abverkauf im Chipsektor hat am Freitag die asiatischen Technologiebörsen belastet. Besonders heftig traf es Softbank, dessen Aktie in Tokio derzeit über zehn Prozent einbüßt. Der Rückschlag folgte auf den Kursrückgang der Aktie von Nvidia, die trotz starker Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose am Vorabend an der Wall Street deutlich nachgab.Softbank hatte kürzlich seine Beteiligung an Nvidia veräußert, hält aber weiterhin die Mehrheit am britischen Chipdesigner Arm, der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.