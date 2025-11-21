Interview: Urs Hafner, Universität Basel für UNI NOVA Nach dem Zweiten Weltkrieg machte das zerstörte Westeuropa einen erfolgreichen Neustart. Dieser wäre ohne afrikanische Rohstoffe nicht möglich gewesen, sagt die Historikerin Danelle van Zyl-Hermann. UNI NOVA: Europa lag nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Trümmern. Dank der Unterstützung der Vereinigten Staaten kam der Wiederaufbau in Gang. Sie sagen: Das stimmt so nicht. Danelle van Zyl-Hermann: ...

