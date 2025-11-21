Paris - Abnehmpille statt Abnehmspritze: Auch die tägliche Einnahme einer Pille kann einer Studie zufolge beim Abnehmen helfen. Wie aus der am Donnerstag im renommierten britischen Fachmagazin «The Lancet» veröffentlichten Studie hervorgeht, verloren Teilnehmer, die täglich eine Tablette mit dem Wirkstoff Orforglipron schluckten, in knapp 18 Monaten etwa ein Zehntel ihres Körpergewichts. Bisher verfügbare Abnehmspritzen wie Ozempic und Mounjaro wirken ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.