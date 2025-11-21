Paris - Abnehmpille statt Abnehmspritze: Auch die tägliche Einnahme einer Pille kann einer Studie zufolge beim Abnehmen helfen. Wie aus der am Donnerstag im renommierten britischen Fachmagazin «The Lancet» veröffentlichten Studie hervorgeht, verloren Teilnehmer, die täglich eine Tablette mit dem Wirkstoff Orforglipron schluckten, in knapp 18 Monaten etwa ein Zehntel ihres Körpergewichts. Bisher verfügbare Abnehmspritzen wie Ozempic und Mounjaro wirken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab