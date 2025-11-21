Acurast, ein Startup, das dezentrale physische Infrastruktur entwickelt, hat bisher insgesamt 11 Millionen US-Dollar an Finanzierung erhalten. Das Ziel des Unternehmens ist es, Smartphones in ein globales Netzwerk verteilter Rechenressourcen zu verwandeln. Acurast greift die Geschichte von DePIN wieder auf und hat sich zum Ziel gesetzt, ein weiteres dezentrales Netzwerk für verteiltes Rechnen aufzubauen. Das Unternehmen strebt ein globales Netz vernetzter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab