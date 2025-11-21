Die Sungrow Deutschland GmbH soll ihre flüssigkeitsgekühlte PowerTitan-2.0-Technologie für das 1,6-GW-Batteriespeicherprojekt Thorpe Marsh im Norden Englands bereitstellen. Die Großbatterie, entwickelt von Fidra Energy, zählt zu den weltweit größten Speicherprojekten und soll ab 2027 Netzstabilität und saubere Energie für rund 785.000 Haushalte liefern. James Li, Director ESS Europe bei Sungrow, sagt "Wir sind stolz darauf, Fidra Energy und alle Partner bei der Umsetzung eines Projekts zu unterstützen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver