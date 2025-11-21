Die Aktie von Siemens Energy ist am Donnerstag nach starken Nvidia-Zahlen und Impulsen vom Kapitalmarkttag zeitweise kräftig gestiegen. Sogar ein neues Rekordhoch wurde markiert. Im Zuge des Rücksetzers bei Nvidia im weiteren Tagesverlauf, musste jedoch auch Siemens Energy Federn lassen.Der Konzern profitiert derzeit von der weltweit stark steigenden Stromnachfrage. Besonders gut laufen das Geschäft mit Gasturbinen und die Netztechnik. Auch der Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt Siemens ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.