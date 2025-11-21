Die Aktie von Siemens Energy ist am Donnerstag nach starken Nvidia-Zahlen und Impulsen vom Kapitalmarkttag zeitweise kräftig gestiegen. Sogar ein neues Rekordhoch wurde markiert. Im Zuge des Rücksetzers bei Nvidia im weiteren Tagesverlauf, musste jedoch auch Siemens Energy Federn lassen.Der Konzern profitiert derzeit von der weltweit stark steigenden Stromnachfrage. Besonders gut laufen das Geschäft mit Gasturbinen und die Netztechnik. Auch der Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt Siemens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
