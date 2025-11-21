Der DAX hat am Donnerstag den Großteil seiner Gewinne wieder abgeben müssen. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 23.278,85 Punkten aus dem Handel. Der Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte derweil von einem dicken Minus geprägt sein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 1,5 Prozent tiefer auf 22.935 Punkte. Das würde einen Wochenverlust beim DAX von rund vier Prozent bedeuten.Es belastet der Kursrücksetzer von Nvidia. Die Aktie war nach starken ...

