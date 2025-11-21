Basel - Das unabhängige TechBio-Unternehmen Indivi gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Franken unter der Leitung von Ava Investors bekannt. Die zusätzlichen finanziellen Mittel werden die Validierung und den Einsatz von Präzisionsmedizin-Tools in der frühen Phase der Entwicklung von Arzneimitteln für die Neurowissenschaften beschleunigen, die auf die Alzheimer-Krankheit (AD) abzielen. «Der Bereich der Neurodegeneration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab