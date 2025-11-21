Es ist immer interessant, sich mit gefallenen Engeln (abgestürzten Aktien) zu beschäftigen. Eine davon ist die Fiserv-Aktie. Von dem rasanten Kursanstieg im letzten Jahr ist nichts mehr übrig geblieben. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei 51,60 €. Seit dem damaligen Hoch im Februar mit rund 230 € beträgt der Kursverlust -77%. Was ist hier jetzt zu erwarten? Ursachen für Kursverfall Der massive Kursrückgang beruhte hauptsächlich auf ...

