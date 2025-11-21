Nachdem Pfisterer zu Jahresbeginn noch von der Verlagerung des Standorts Wunsiedel nach KadaÅˆ betroffen war, wurde ab dem zweiten Quartal 2025 ein beeindruckender Wachstumskurs eingeschlagen, schreibt GBC Research in einer aktuellen Analyse zu dem Energie-Inftrastruktur-Unternehmen. Dieser setzte sich im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg von 25,5 Prozent fort, sodass die Umsätze nach neun Monaten bei 326,6 Millionen Euro und damit 14,5 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.