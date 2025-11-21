© Foto: DroneShield

Ein kurzfristig gestrichener Termin und millionenschwere Verkäufe der Führungskräfte sorgen weiter für Unruhe. Viele Anleger bleiben verunsichert - und fragen sich: Wer weiß mehr als der Markt?.DroneShield gerät zunehmend unter Druck: Kurz vor Beginn wurde ein geplanter Anleger-Call abgesagt - ausgerechnet in einer Phase, in der die Shortpositionen auf die Aktie stark zunehmen und das Marktvertrauen ohnehin bröckelt. Offizielle Handelsdaten zeigen, dass Leerverkäufer ihre Positionen in den vergangenen zwei Wochen um 62 Prozent ausgeweitet haben. Parallel lasten millionenschwere Insiderverkäufe schwer auf dem Vertrauen in das Unternehmen. CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James und weitere …