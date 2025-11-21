Horrorcrash bei DroneShield! Die Aktie des Spezialisten für Drohnenabwehr wird von der Börse knallhart fallen gelassen. Zu Recht oder jetzt einsteigen? Nach den überzeugenden Zahlen von Nvidia geht die KI-Rally weiter. Ein deutscher Neustarter in diesem Bereich ist die UMT United Mobility Technology. Das Unternehmen erfindet sich derzeit komplett neu und will mit seinem "KI-Kollege" bei Unternehmen Zeit und Kosten einsparen. Und was macht TeamViewer? Ein KI-Agent soll der Software-Aktie neue Dynamik verleihen. Doch Analysten und Investoren reagieren verhalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...