Frankfurt - Am Kryptomarkt ist es am frühen Freitag zu einem heftigen Ausverkauf gekommen. Der bekannteste Vertreter Bitcoin befand sich quasi im freien Fall und sackte zeitweise auf rund 82'000 US-Dollar ab. Zuletzt schlug auf der Plattform Bitstamp ein sattes Minus von gut 9 Prozent in den vergangenen 24 Stunden auf noch 83'826 Dollar zu Buche. Zum Vergleich: Ende Oktober waren für einen Bitcoin noch mehr als 116'000 Dollar fällig. «Anleger ...

