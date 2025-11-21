Der PPA-Preis für Strom nur aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist im letzten Jahr um 20 Prozent gesunken. Mit einem Batteriespeicher läßt sich der Wert des Stroms steigern. Pieter van der Meulen, Senior Account Manager bei Level Ten Energy, erklärt im Interview Konzepte für finanzierbare Hybrid-PPA, die Photovoltaik und Batteriespeicher beinhalten. Die Branche muss sich dabei an den neue Begriffe gewöhnen. pv magazine: Bleiben reine Photovoltaik-PPAs ein attraktives Segment? Pieter van der Meulen: Reine Photovoltaik-PPAs werden in Märkten wie Deutschland immer weniger wettbewerbsfähig. Das starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland