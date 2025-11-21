Yttrium - Handelsstreit mit China treibt Seltene Erden auf Rekordhoch

Anzeige / Werbung

Seltene Erden: Yttriumoxid auf Rekordhoch - Chinas Exportkontrollen verknappen das Angebot, Hightech-Industrie gerät unter Druck; USA und Australien forcieren unabhängige Lieferketten.

Der Markt für Seltene Erden erlebt derzeit extreme Verwerfungen: Der Preis für Yttrium in Form von Yttriumoxid beispielsweise ist zu Wochenbeginn auf ein Allzeithoch gestiegen und macht damit die Folgen chinesischer Exportbeschränkungen deutlich sichtbar.

Laut Daten von Asian Metal kletterte der Preis auf rund 126 US-Dollar je Kilogramm. Ende 2024 lag Yttrium noch unter 8 US-Dollar je Kilogramm, was einem Anstieg von fast 1.500 Prozent innerhalb weniger Monate entspricht. Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch verschärfte Ausfuhrkontrollen für Seltene Erden aus China, das den globalen Markt weiterhin dominiert. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Yttrium für Hightech-Anwendungen in der Medizin, im Luft- und Raumfahrtsektor und in der Energietechnologie zu.

Yttrium: Handelsstreit mit China treibt Preis für Seltene Erden auf Rekordhoch

