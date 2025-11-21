Die Wuppertaler Stadtwerke GmbH (WSW) haben ihre erste und bisher größte Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bergischen Städtedreieck in Betrieb genommen. Der Solarpark Dönberg soll künftig rund 1.000 Haushalte mit Strom versorgen und erhebliche CO2-Emissionen einsparen. Weitere Projekte sind bereits geplant. Auf einer rund fünf Hektar großen Wiesenfläche an der Siebeneicker Straße hat die WSW innerhalb von weniger als zwei Monaten 5.560 Solarmodule installiert. Die Anlage erreicht eine Leistung von ...

