Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH



21.11.2025 / 10:25 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 21.11.2025 Target price: 5,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, die mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen. Zum ersten Mal wurde die neue Tochtergesellschaft solute für ein ganzes Quartal konsolidiert und leistete mit €972 tsd. den mit Abstand stärksten EBITDA-Beitrag zum Konzern. Der zweitgrößte Beitrag kam von Webgains, der anderen Ad-Tech-Tochtergesellschaft von APM (€494 tsd.). Beide bilden den Kern der zukünftigen Ad-Tech-Ökosphäre von APM, die das Management durch weitere M&A-Aktivitäten mit Schwerpunkt auf Preisvergleichs- und Gutscheinportalen ausbauen will. Die Zahlen für das vierte Quartal werden erstmals das Gutscheinportal Checkout Charlie enthalten, das solute dieses Jahr übernommen hat. Die APM-Gruppe steigerte das EBITDA im dritten Quartal um 165% J/J auf €1,3 Mio. Wir erwarten aufgrund des Online-Weihnachtsgeschäfts (Black Friday, Cyber Monday) ein starkes Q4 EBITDA von €2,5 Mio. Im Jahr 2026E werden solute und Checkout Charlie erstmals für das gesamte Geschäftsjahr konsolidiert. Dies, die Internationalisierung, Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen Webgains und solute sowie die technologiegetriebene Skalierung des Geschäftsbetriebs sollten für starkes Wachstum sorgen. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 71%).





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 5.00 price target.



Abstract:

ad pepper media (APM) has reported final Q3 figures, which matched preliminary numbers. For the first time, the new subsidiary solute was consolidated for a whole quarter and delivered by far the strongest EBITDA contribution to the group (€972k). The second largest contribution came from Webgains, APM's other ad-tech subsidiary (€494k). Both form the nucleus of APM's future ad-tech ecosphere, which management plans to expand by further M&A activity with a focus on price comparison and voucher portals. Q4 figures will for the first time contain the voucher portal Checkout Charlie, which solute acquired earlier this year. The APM group increased Q3 EBITDA by 165% y/y to €1.3m. We expect a strong Q4 EBITDA of €2.5m due to online Christmas shopping (Black Friday, Cyber Monday). In 2026E, solute and Checkout Charlie will be consolidated for the whole FY for the first time. This, internationalisation, cross selling opportunities between Webgains and solute, as well the tech-driven scaling of operations look set to generate strong growth. Our updated DCF model yields an unchanged €5 price target. We confirm our Buy recommendation (upside: 71%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: APM_GR-2025-11-21_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News