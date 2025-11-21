Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-Finanzdienstleister Charles Schwab Corp. begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US808513CK91/ WKN A4EK7X) mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete Anlegern einen festen Kupon von 4,343% pro Jahr, der halbjährlich ausgezahlt werde. Das erste Zinsdatum sei der 14. Mai 2026, die Rückzahlung erfolge am 14. November 2031. Ab Oktober 2031 sei zudem eine vorzeitige Rückzahlung zum Nennwert möglich. Die Anleihe sei ab 1.000 US-Dollar handelbar. Aktuell liege der Kurs bei 99,42%, die Rendite liege bei rund 4,46% (Stand: 19.11.2025). Für Anleger bestehe neben dem Kreditrisiko auch ein Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar notiere. Die Bonität werde von Moody's mit A2 eingestuft. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.11.2025) (21.11.2025/alc/n/a) ...

