Die Übernahmespekulationen um Warner Bros Discovery nehmen Fahrt auf: Laut mit der Sache vertrauten Personen liegen dem traditionsreichen Studio erste Kaufangebote von Paramount Skydance, Comcast und Netflix vor. Das Bieterrennen um eines der bekanntesten Medienhäuser der Welt ist eröffnet. Zum Verkauf steht das traditionsreiche Medienunternehmen Warner Bros mit bekannten Medien-Marken wie HBO, der Warner-Bros-Filmbibliothek und dem milliardenschweren DC-Universum. In der Pole Position für die Übernahme scheint aktuell Paramount Skydance. Das Unternehmen ist nach seiner kürzlich geglückten Fusion weiter auf Einkaufstour und plant, den gesamten Warner-Bros-Discovery-Konzern einschließlich …

