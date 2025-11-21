Nach achtmonatiger Bauzeit ist das neue Umspannwerk in Niederviehbach fertiggestellt. Es bündelt und ermöglicht den Anschluss weiterer Photovoltaik-Anlagen im Umland. Bayernwerk Netz hat seine sogenannte Einspeisesteckdose in Niederviehbach am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Mit den neuen Umspannwerk könne der Netzanschluss von vier Photovoltaik-Anlagen in den Landkreisen Landshut und Dingolfing-Landau ermöglicht werden. In einem Pilotprojekt hatte Bayernwerk Netz die Anschlussleistung von 80 Megawatt an der Einspeisesteckdose im Vorfeld ausgeschrieben. 90 Prozent der Leistung seien bereits ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.