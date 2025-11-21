Nach achtmonatiger Bauzeit ist das neue Umspannwerk in Niederviehbach fertiggestellt. Es bündelt und ermöglicht den Anschluss weiterer Photovoltaik-Anlagen im Umland. Bayernwerk Netz hat seine sogenannte Einspeisesteckdose in Niederviehbach am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Mit den neuen Umspannwerk könne der Netzanschluss von vier Photovoltaik-Anlagen in den Landkreisen Landshut und Dingolfing-Landau ermöglicht werden. In einem Pilotprojekt hatte Bayernwerk Netz die Anschlussleistung von 80 Megawatt an der Einspeisesteckdose im Vorfeld ausgeschrieben. 90 Prozent der Leistung seien bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
