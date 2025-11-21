FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- RAYMOND JAMES REINITIATES ARM WITH 'MARKET PERFORM'
- BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 500 (517) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 330 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2080 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 465 (540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES EXPERIAN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3907 (4102) PENCE - CITIGROUP RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3650 (3425) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1050 (950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 660 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NINETY ONE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 650 (620) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2460 (2500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITHACA ENERGY TO 'SELL' - PRICE TARGET 180 PENCE - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 83 (79) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES GAMES WORKSHOP GROUP TARGET TO 21000 (18300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1500 (1450) P - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 490 (510) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'BUY'
