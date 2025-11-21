Econergy Renewable Energy will zwei große Batteriespeicherprojekte mit zusammen 435 MW in Bad Lauchstädt realisieren. Mit dem Optionsvertrag stärkt das Unternehmen seine Position im wachsenden deutschen Speichermarkt. Die Projekte sollen ab Ende 2026 gebaut werden. Die europäische Energieerzeugerin Econergy Renewable Energy hat eine Optionsvereinbarung zum Erwerb zweier netzgebundener Batteriespeicherprojekte in Sachsen-Anhalt abgeschlossen. Die Vorhaben mit insgesamt 435 MW befinden sich in der ...

