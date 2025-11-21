Instacart (Ticker: CAR) ist ein prominenter Name im US-amerikanischen Online-Lebensmittelhandel, der in jüngster Zeit wieder in den Fokus von Investoren gerückt ist. Das Unternehmen repräsentiert eine spannende Aktie, die laut Analysten von Investor Search als "günstig, solide wachsend und defensiv" eingestuft wird - und das, obwohl sie in der Vergangenheit deutlich höher bewertet war. Ein Plattform-Modell, das sich auszahlt Der Online-Lebensmittelmarkt gilt als der letzte große E-Commerce-Bereich, der noch nicht vollständig digitalisiert ist, und viele Akteure haben Mühe, profitabel zu arbeiten (selbst Amazon hat sich hier schwergetan). Instacart hat diesen gordischen Knoten jedoch durch sein einzigartiges Plattform-Modell gelöst. Im Gegensatz zu Unternehmen, die ein eigenes, ...

