Die Nvidia-Aktie ist auf 152 Euro zurückgegangen und steht damit deutlich unter dem Eindruck einer globalen Abkühlung im Halbleitersektor. Trotz der Kursverluste bleibt das Unternehmen operativ stark, doch das Marktumfeld hat sich spürbar eingetrübt.Korrektur im Tech-Sektor belastet Nvidia Der Rückgang auf 152 Euro folgt einer breiteren Schwächephase im Halbleitermarkt. Vor allem in Asien verzeichneten Chipwerte zuletzt kräftige Abgaben, ...

