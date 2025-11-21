Prilly - Nach der Beruhigung an der Wettbewerbsfront im bisherigen Jahresverlauf hat die Anfang Monat gestartete Sunrise-Billigmarke CHmobile den Preiskampf im Schweizer Telekommarkt wieder verschärft. Salt-Chef Max Nunziata will die Offensive des Konkurrenten Sunrise kontern. Ein solches Angebot mit so viel Leistung zu einem so tiefen Preis habe es bisher nicht im Schweizer Markt gegeben, sagte Nunziata am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab