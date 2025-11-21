Die CTS Eventim-Aktie dümpelte in den letzten Wochen knapp unterhalb der 80 €-Marke vor sich hin. Doch am Freitagmorgen ist der Ticketing-und Entertainment-Konzern mit einem Kursplus von +5% der große Gewinner im MDAX. Haben die Quartalszahlen von CTS Eventim überzeugt und ist die Aktie einen Kauf wert? Überzeugende Quartalszahlen Die heute vorgestellten Zahlen für das abgelaufene Vierteljahr klingen in der Tat überzeugend. CTS Eventim steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
