JUWI GmbH veräußert ein 156-MW-Photovoltaik-Portfolio in Griechenland an die Infrastrukturinvestorin Mirova. Die Projektentwicklerin bleibt für Bau, Betrieb und Wartung der Solaranlagen verantwortlich. Photovoltaik-Portfolio in NordgriechenlandJUWI, eine Tochter der MVV Energie AG, hat einen Vertrag über den Verkauf eines Photovoltaik-Portfolios mit 156 Megawatt (MW) Leistung an Mirova geschlossen. Die vier Solarparks des sogenannten Clover-Portfolios liegen in den Regionen Kozani und Grevena im ...

