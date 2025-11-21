Wer die Energiemärkte in diesem Jahr beobachtet hat, weiss: die Entwicklung des Ölpreises war 2025 alles andere als langweilig. Nachdem sich der Preis für West Texas Intermediate (WTI) über weite Strecken des Jahres stabil über 60 US-Dollar pro Barrel hielt, fiel er jüngst unter diese psychologisch wichtige Marke. Zwar stützten neue Sanktionen gegen Russland die Preise und hievten WTI wieder über 60 US-Dollar, doch der Rückgang löste erneut Diskussionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab