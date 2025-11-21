Da die europäischen Exporte in die USA im Jahr 2025 aufgrund der bevorstehenden Einführung von Zöllen stark vorgezogen wurden, könnte die Produktion in der Eurozone 2026 schwächer ausfallen als erwartet. Dies könnte die Europäische Zentralbank überraschen und zu einer zurückhaltenderen Geldpolitik führen. von Tomasz Wieladek, Europäischer Chef-Makrostratege bei T. Rowe Price Die sehr umfangreichen fiskalischen Expansionsmassnahmen Deutschlands dürften ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.