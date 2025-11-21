Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag wieder nachgegeben. Sie setzten damit die Entwicklung fort, die sich bereits am Vortag mit den im Handelsverlauf geschmolzenen Gewinnen angedeutet hatte. Damit ist die Euphorie nach den Zahlen von Nvidia rasch verflogen. Immerhin blieb den europäischen Börsen der ausgeprägte Verkaufsdruck an einigen asiatischen Börsen erspart. Gegen Mittag sank der EuroStoxx50 um 1,32 Prozent auf 5.496,31 ...

