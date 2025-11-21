Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.



Sie sagten dabei der Ukraine ihre "unveränderte und volle Unterstützung auf dem Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden" zu, teilte der Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Die vier Staats- und Regierungschefs "begrüßten" demnach die Bemühungen der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Insbesondere begrüßten sie das "Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine" und die "Bereitschaft, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewähren".



Dazu vereinbarten sie enge Abstimmung miteinander, mit den anderen europäischen Partnern und mit Washington, hieß es. Sie verabredeten, weiterhin das Ziel zu verfolgen, "vitale europäische und ukrainische Interessen langfristig zu wahren". Dazu gehöre unter anderem, dass die Kontaktlinie Ausgangspunkt einer Verständigung sei, und dass die ukrainischen Streitkräfte imstande bleiben müssten, die Souveränität der Ukraine "wirkungsvoll" zu verteidigen.



Sie waren sich laut Kornelius einig, dass jede Vereinbarung, die die europäischen Staaten, die Europäische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europäischen Partner bzw. eines Konsenses der Alliierten bedarf.





