In Niederviehbach hat das Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gemeinsam mit der Bayernwerk AG das zweite Pilotprojekt "Einspeisesteckdose" in Betrieb genommen. Der Ansatz soll den Anschluss großer PV-Leistungen bündeln und das Verteilnetz effizienter nutzen. Damit testet Bayern neue Wege für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Pilotprojekt bündelt Photovoltaik-EinspeisungMit der "Einspeisesteckdose" verfolgt Bayern einen neuen Netzanschlussansatz. ...

