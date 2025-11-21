Auszeichnung verliehen in Frankfurt durch die Gruppe der 20+1, den internationalen Verband führender Finanz- und Wirtschaftsjournalisten

FRANKFURT, Deutschland und MAILAND, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo, wurde bei einer Zeremonie am 18. November 2025 in Frankfurt zum Europäischen Bankier des Jahres 2024 ernannt.

Der Preis, der erstmals im Juni bekannt gegeben wurde, wurde von The Group of 20+1 verliehen, einem Zusammenschluss führender Finanz- und Wirtschaftsjournalisten mit Sitz in Frankfurt, die große europäische Medienunternehmen vertreten.

Die während der Euro Finance Week veranstaltete Zeremonie brachte mehr als 200 Vertreter aus Institutionen, Banken und Politik aus der Finanzwelt zusammen.

Kommentar von Carlo Messina

"Diese Auszeichnung würdigt ein Bankmodell, das Stärke mit Zielstrebigkeit verbindet. Bei Intesa Sanpaolo sind wir davon überzeugt, dass Rentabilität und soziale Wirkung sich gegenseitig ergänzen - und dass es die Aufgabe einer vertrauenswürdigen Bank ist, Ersparnisse in Vertrauen und Vertrauen in Wachstum umzuwandeln."

Warum Carlo Messina gewählt wurde

The Group of 20+1 hob eine Kombination aus langfristiger Leistung, strategischer Konsistenz und Führungsvision als Gründe für die Wahl von Messina hervor.

Unter seiner Leitung hat Intesa Sanpaolo seit 2013 starke und beständige Ergebnisse erzielt. In diesem Zeitraum hat sich die Marktkapitalisierung der Gruppe mehr als verdreifacht.

Die Jury hob außerdem Messinas kontinuierliches Engagement für soziale Verantwortung und den ökologischen Wandel hervor - Aspekte, die eine umfassendere und modernere Sichtweise auf Führungsqualitäten im europäischen Bankwesen widerspiegeln.

Bei der Vorstellung des Preises beschrieb der letztjährige Preisträger Sergio P. Ermotti, Group CEO der UBS Group AG, Messina wie folgt:

"Eine Führungskraft, die von Leidenschaft angetrieben wird, sich auf fundiertes Fachwissen stützt und eine starke, zukunftsorientierte Vision hat."

Albrecht F. Schirmacher, Vorsitzender der "The Group of 20+1" und Herausgeber des DER PLATOW Brief, fügt hinzu:

"Carlo Messina ist einer der dienstältesten CEOs im europäischen Bankwesen. Seine Leistungen gehen weit über finanzielle Ergebnisse hinaus; es ist weit mehr als nur Bankwesen. Intesa Sanpaolo hat sich seiner sozialen Verantwortung in hohem Maße verpflichtet."

Zusammen unterstreichen diese Perspektiven eine Auszeichnung, die nicht nur herausragende Leistungen würdigt, sondern auch eine umfassendere Vision für die Bank und ihre Rolle in der Gesellschaft.

Die Zeremonie am Römer

Die Auszeichnung wurde Carlo Messina im historischen Kaisersaal des Frankfurter Römers vor Diplomaten, Finanzführern und hochrangigen europäischen Beamten überreicht.

Zu den Referenten gehörten:

Stephanie Wüst , Stellvertretende Bürgermeisterin von Frankfurt

, Stellvertretende Bürgermeisterin von Frankfurt Sergio P. Ermotti , Group CEO, UBS Group AG

, Group CEO, UBS Group AG Andreas Scholz , CEO, dfv Euro Finance Group

, CEO, dfv Euro Finance Group Albrecht F. Schirmacher, Chairman der The Group of 20+1

Während der Präsentation bekräftigte Schirmacher, dass "Messinas Führungsrolle weit über finanzielle Ergebnisse hinausgeht" und ein starkes institutionelles Engagement für soziale Verantwortung widerspiegelt.

Scholz äußerte sich wie folgt: "Mit Carlo Messina hatten wir die Champions League des Bankwesens zu Gast in Frankfurt. Es ist eine große Ehre für alle, die dieses besondere Event im Kaisersaal miterleben durften."

Über The Group of 20+1

The Group of 20+1 ist eine internationale Vereinigung hochrangiger Finanz- und Wirtschaftsjournalisten mit Sitz in Frankfurt, die von der dfv Euro Finance Group gegründet wurde. Die Mitglieder stammen aus führenden deutschen und europäischen Medienunternehmen.

Der Verband verleiht seit 1994 jährlich den Titel Europäischer Bankier des Jahres und würdigt damit herausragende Führungsqualitäten im europäischen und internationalen Bankwesen.

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d644d6a0-1de0-4716-a9f0-e195aa215e5a