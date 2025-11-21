Frankfurt - Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Freitag beschleunigt. Zeitweise fiel der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 80.500 US-Dollar. Das sind etwa 7.000 Dollar weniger als am Vorabend. Seit Beginn der Woche hat die älteste und bekannteste Kryptowährung mehr als zehn Prozent an Wert verloren. Marktbeobachter sprechen vom stärksten Kurseinbruch seit 2022. Mit dem jüngsten Kursrutsch ist die Marktkapitalisierung des Bitcoin auf rund ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.